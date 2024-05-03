أستاذ تمويل يبرز كيفية دعم المبادرة الوطنية "ابدأ" الصناعة المحلية

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية منذ قيام ثورة عام 1952 وتضع العامل المصري في عين الاعتبار، لأنه لديها يقين بأن العامل المصري هو من ينتج ويبتكر ويصنع ويفكر وهو من يضع الدولة في مصاف الدول المهيئة للانطلاق.

وأضاف "باغة"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في عهد الرئيس السيسي قامت الدولة بمجموعة كبيرة من الإجراءات والتحفيزات والممكنات للعامل المصري عصب الصناعة المصرية، وكان هناك تعديلات لقوانين متعلقة بالعمل وباللوائح الإدارية لبيئة العمل، ودخلت مفاهيم جديدة للبيئة المصرية متعلقة بجودة الحياة.

دفع معدلات النمو الاقتصادى بمؤشرات جيدة

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الدولة المصرية واتجاهاتها بالاهتمام بقطاع الصناعة، وهو يضم قطاع كبيرة من العمالة ويعمل على دفع معدلات النمو الاقتصادي بمؤشرات جيدة، وله باع كبير فى تحقيق التنمية، بتوفير المنتجات بصناعة مصرية يمكن تصديرها وبالتالى زيادة الوفر من العملة الصعبة من الصادرات.