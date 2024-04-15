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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب الصالات ينهي استعداده لمواجهة موريتانيا في كأس الأمم غدًا

منتخب الصالات
منتخب الصالات

أنهى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني تدريبه الأخير قبل مواجهة موريتانيا فى الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب والتى ستقام غدا الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي كلا من ليبيا ٤/٠ وناميبيا بنتيجة ١٠/٣.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات والذى أبدى رضاه عن مستوى اللاعبين والجهاز الفنى خلال المباريات الماضية وأكد قدرة الفراعنة على تحقيق الوصول إلى كأس العالم المقبلة واسعاد الجماهير المصرية.

وطالب جهاد عرفة لاعبيه بإغلاق صفحة الفوز على ناميبيا وعدم الإفراط فى الفرحة بالنتيجة الكبيرة التى حققها الفراعنة فى اللقاءالاخير.

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، وياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، عادل محفوظ مدير ادارى، محمد إسماعيل إدارى، ووائل طلال المنسق الإعلامي، والدكتور محمد أكمل طبيبًا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤل المهمات.

منتخب مصر لكرة الصالات جهاد عرفة منتخب مصر للصالات يواجه موريتانيا بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة

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