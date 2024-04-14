منتخب مصر لكرة الصالات يواجه ناميبيا فى ثانى جولات البطولة الإفريقية

يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة جهاد عرفة، مباراته الثانية في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في المغرب أمام منتخب ناميبيا في السابعة مساء اليوم بصالة الأمير مولاي عبدالله بالرباط.

كان منتخب مصر قد فاز في الجولة الأولى على ليبيا بأربعة أهداف نظيفة سجلها محمد عبدالرازق كوكي "هدفين" وعلاء عيسى ومحمد سعيد، بينما خسر منتخب ناميبيا أمام موريتانيا بنتيجة 4-5.

وفي المقابل، يتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى بعد فوزه على أنجولا 5-2 وعلى غانا 8-3، يليه منتخب أنجولا بعد فوزه على زامبيا 8-5 .

وأدى منتخب مصر تدريبه أمس استعدادًا لمواجهة ناميبيا، وطالب جهاد عرفة المدير الفنى اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة ليبيا، والتركيز على مباراة اليوم، مع تحذير اللاعبين من الإفراط فى الفرحة، وطالبهم بتحقيق الفوز وحسم التأهل للدور نصف النهائي قبل مواجهة منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول.

يرأس بعثة منتخب مصر محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، والذى أكد على ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى، لتحقيق الوصول إلى كأس العالم المقبلة وإسعاد الجماهير المصرية.

واختار جهاد عرفة المدير الفني لمنتخب مصر 14 لاعبًا للمشاركة في بطولة إفريقيا وهم: جمال عبدالناصر ومحمود عبدالوهاب شوبير وأحمد فكري صالح ومصطفى عيد وعبدالرحمن عيد وخالد مارادونا وعصام علاء ومحمد سعيد لبيب ومحمد عبدالحميد كوكي وعلاء عيسى دونجا ومحمد طلعت وعبدالرحمن سيد بودي وخالد وليد وأحمد علي.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًا من سامح صالح كمدرب عام، وياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى وعادل محفوظ كمدير إدارى، ومحمد إسماعيل كإدارى ووائل طلال المنسق الإعلامي والدكتور محمد أكمل كطبيب وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسئول المهمات.