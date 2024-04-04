منتخب مصر يتراجع للمركز الـ37 عالميًا والرابع إفريقيًا فى تصنيف "فيفا" الشهرى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، خلال شهر مارس المنصرم، والذي شهد عدة تغييرات على مستوى الترتيب.

وكان منتخب مصر قد ودّع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وخلال فترة التوقف الدولي المنصرمة، خاص منتخب مصر دورة ودية تحت مسمى كأس عاصمة مصر، والتي شملت منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا.

منتخب مصر يتراجع للمركز الـ37 في تصنيف فيفا الشهري

وشهد تصنيف "فيفا" الشهري، تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا، وتحديدًا من المركز 36 إلى المركز 37 في التصنيف العالمي للمنتخبات، مقارنةً بتصنيف شهر فبراير الماضي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وعلى مستوى قارة إفريقيا، يحافظ المنتخب المصري على مكانه في المركز الرابع إفريقيًا، خلف منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا على الترتيب.

في حين واصل منتخب المغرب تصدر قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف، بينما تراجع مركزًا واحدًا، ليحتل المركز 13 عالميًا.

بينما تقدم منتخب مالي ثلاثة مراكز ليصبح 44 عالميًا، في الوقت ذاته تراجع ترتيب منتخبي جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.

ترتيب أفضل 11 منتخبًا إفريقيًا في تصنيف فيفا

1- منتخب المغرب (13 عالميًا).

2- منتخب السنغال (17 عالميًا).

3- منتخب نيجيريا (30 عالميًا).

4- منتخب مصر (37 عالميًا).

5- منتخب كوت ديفوار (38 عالميًا).

6- منتخب تونس (43 عالميًا).

7- منتخب الجزائر (43 عالميًا).

8- منتخب مالي (44 عالميًا).

9- منتخب الكاميرون (51 عالميًا).

10- منتخب جنوب إفريقيا (59 عالميًا).

11- منتخب بوركينا فاسو (62 عالميًا).

منتخب الأرجنتين يحافظ على صدارة تصنيف المنتخبات

وعلى صعيد المنتخبات عالميًا، فإنه شهد بعض التغييرات الطفيفة، حيث يواصل منتخب الأرجنتين تصدره للترتيب العالمي، متفوقًا على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني في التصنيف.

بينما تقدم منتخب بلجيكا إلى المركز الثالث، متفوقًا على منتخب إنجلترا الذي أصبح في المركز الرابع، ثم منتخب البرازيل في المركز الخامس.

وكذلك تقدم منتخب البرتغال إلى المركز السادس، ليتراجع منتخب هولندا إلى المركز السابع في التصنيف العالمي للمنتخبات.

ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميًا في تصنيف فيفا

1- منتخب الأرجنتين

2- منتخب فرنسا

3- منتخب بلجيكا

4- منتخب إنجلترا

5- منتخب البرازيل

6- منتخب البرتغال

7- منتخب هولندا

8- منتخب إسبانيا

9- منتخب إيطاليا

10- منتخب كرواتيا