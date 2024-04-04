الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يتراجع للمركز الـ37 عالميًا والرابع إفريقيًا فى تصنيف "فيفا" الشهرى

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، خلال شهر مارس المنصرم، والذي شهد عدة تغييرات على مستوى الترتيب.

وكان منتخب مصر قد ودّع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وخلال فترة التوقف الدولي المنصرمة، خاص منتخب مصر دورة ودية تحت مسمى كأس عاصمة مصر، والتي شملت منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا.

منتخب مصر يتراجع للمركز الـ37 في تصنيف فيفا الشهري

وشهد تصنيف "فيفا" الشهري، تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا، وتحديدًا من المركز 36 إلى المركز 37 في التصنيف العالمي للمنتخبات، مقارنةً بتصنيف شهر فبراير الماضي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وعلى مستوى قارة إفريقيا، يحافظ المنتخب المصري على مكانه في المركز الرابع إفريقيًا، خلف منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا على الترتيب.

في حين واصل منتخب المغرب تصدر قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف، بينما تراجع مركزًا واحدًا، ليحتل المركز 13 عالميًا.

بينما تقدم منتخب مالي ثلاثة مراكز ليصبح 44 عالميًا، في الوقت ذاته تراجع ترتيب منتخبي جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو. 

ترتيب أفضل 11 منتخبًا إفريقيًا في تصنيف فيفا

1- منتخب المغرب (13 عالميًا).

2- منتخب السنغال (17 عالميًا).

3- منتخب نيجيريا (30 عالميًا).

4- منتخب مصر (37 عالميًا).

5- منتخب كوت ديفوار (38 عالميًا).

6- منتخب تونس (43 عالميًا).

7- منتخب الجزائر (43 عالميًا).

8- منتخب مالي (44 عالميًا).

9- منتخب الكاميرون (51 عالميًا).

10- منتخب جنوب إفريقيا (59 عالميًا).

11- منتخب بوركينا فاسو (62 عالميًا).

 

txt

محمد صلاح يبحث مع ليفربول عن صدارة الدورى الإنجليزى أمام شيفيلد يونايتد

txt

صراع نارى بين تشيلسى ومانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

 

منتخب الأرجنتين يحافظ على صدارة تصنيف المنتخبات

وعلى صعيد المنتخبات عالميًا، فإنه شهد بعض التغييرات الطفيفة، حيث يواصل منتخب الأرجنتين تصدره للترتيب العالمي، متفوقًا على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني في التصنيف.

بينما تقدم منتخب بلجيكا إلى المركز الثالث، متفوقًا على منتخب إنجلترا الذي أصبح في المركز الرابع، ثم منتخب البرازيل في المركز الخامس.

وكذلك تقدم منتخب البرتغال إلى المركز السادس، ليتراجع منتخب هولندا إلى المركز السابع في التصنيف العالمي للمنتخبات.

 

ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميًا في تصنيف فيفا

1- منتخب الأرجنتين

2- منتخب فرنسا

3- منتخب بلجيكا

4- منتخب إنجلترا

5- منتخب البرازيل

6- منتخب البرتغال

7- منتخب هولندا

8- منتخب إسبانيا

9- منتخب إيطاليا 

10- منتخب كرواتيا

منتخب مصر فيفا تصنيف فيفا تصنيف فيفا الشهري الاتحاد الدولي لكرة القدم الارجنتين المغرب

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

صراع نارى بين تشيلسى ومانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يبحث مع ليفربول عن صدارة الدورى الإنجليزى أمام شيفيلد يونايتد

أسطورة منتخب فرنسا: أتمنى رؤية محمد صلاح ومبابي معًا في ليفربول

برشلونة وريال مدريد يتنافسان على ضم جوهرة ريفر بليت

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

أرسنال يستضيف لوتون تاون في مهمة خطف صدارة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على مبلغ تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور الجديد

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى