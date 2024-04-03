أرسنال يستضيف لوتون تاون في مهمة خطف صدارة الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق أرسنال نظيره لوتون تاون، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أرسنال يستضيف لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لتحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، ومن ثم محاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

وفي حال تتويج ميكيل أرتيتا، صاحب الـ42 عامًا، بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فإنه سيكون أصغر مدرب يتوج بلقب اليريميرليج في التاريخ، حسب ما ذكرته "سكواكا" البريطانية لإحصائيات كرة القدم.

ويخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حد ما، رغم وقوعه في فخ التعادل السلبي مع مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويأمل فريق أرسنال في تكرار سيناريو الانتصار أمام لوتون تاون، مثلما حدث في مباراة الدور الأول التي جمعتهما هذا الموسم، وانتهت بفوز الجانرز بنتيجة 4-3.

في المقابل، يرغب فريق لوتون تاون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

ويدخل فريق لوتون تاون هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-2 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ترتيب أرسنال ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وكلاهما خلف ليفربول المتصدر برصيد 67 نقطة.

بينما يتواجد فريق لوتون تاون حاليًا في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة.