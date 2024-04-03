الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت

خرج أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، الثلاثاء من غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يمكث فيه في القاهرة.

وتم نقل رفعت من مستشفى زمزم بالإسكندرية إلى أحد مستشفيات القاهرة، بناءً على رغبة أسرته بعد نهاية المرحلة الأولى من العلاج.

وأصيب رفعت بأزمة قلبية في مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد الإنجليزي في الأول من شهر رمضان، حيث تم نقل اللاعب من غرفة العناية المركزة لغرفة عادية بالمستشفى الذي يمكث فيه، بعد استقرار حالته الصحية.

كان وزير الشباب أشرف صبحي زار رفعت في مقر إقامته بالمستشفى بعد إزالة أجهزة التنفس الصناعي من عليه، حيث تجاوز اللاعب بفضل الله المرحلة الخطرة، بعد أيام عصيبة عاشها لاعب الزمالك السابق وجميع الوسط الرياضي المصري.

أحمد رفعت مودرن فيوتشر فيوتشر رفعت أشرف صبحي

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