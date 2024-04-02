الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يهزم فياريال بصعوبة في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

فاز أتليتكو مدريد بصعوبة على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 أتليتكو مدريد كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق البلجيكي أكسل فيستل، قبل أن يدرك ألكسندر سورلوث التعادل لفياريال في الدقيقة 50.

 وفي الدقيقة 87 سجل ساؤول نيجيز الهدف الثاني لأتليتكو مدريد، ليقود فريقه لتحقيق نقاط الانتصار

 ورفع أتليتكو رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، مستغلًا تعثر أتلتيك بيلباو بالهزيمة أمام المتصدر ريال مدريد بهدفين دون مقابل، فيما تجمد رصيد فياريال عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وكانت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قد أوقعت أتلتيكو مدريد في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، حيث تُعد مباراة فياريال البروفة الأخيرة لكتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، قبل مواجهة ماركو رويس قائد “أسود الفستيفال” ورفاقه.

اتليتكو مدريد فياريال ساؤول نيجيز أتليتكو الدوري الاسباني

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