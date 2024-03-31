الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أتلتيك بيلباو، في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق الريال.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فشهد تواجد الثنائي، المغربي براهيم دياز والبرازيلي رودريجو جوس في خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو جوس.

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