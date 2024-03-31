تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. ساكا أساسيا

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي، في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد"، معقل فريق "السيتيزينز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بالثلاثي بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، كاي هافيرتز في خط الهجوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بيوتر كيور

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - كاي هافيرتز.

ويجلس البرازيلي جابرييل مارتينيلي على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم، فيما يغيب المحترف المصري محمد النني عن قائمة فريقه.

وكانت الشكوك حامت حول مشاركة ساكا وماجاليس في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.