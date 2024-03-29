رسميًا.. تشابي ألونسو يعلن استمراره مع باير ليفركوزن

كشف الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن الألماني، اليوم الجمعة، عن قراره الخاص بمستقبله مع الفريق الموسم المقبل.

وحظي ألونسو باهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية لقيادتهم الموسم المقبل، على رأسهم ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني.

وأكد ألونسو أنه سيستمر في منصبه مديرًا فنيًا لـ باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد هوفنهايم في الدوري الألماني: "الشائعات تشكل جزءًا لا يتجزأ من عملنا الرياضي، لقد كان من الصعب التعايش مع هذا الأمر.. العقلية التي أظهرها الفريق رائعة".

وأردف: "كان لدي اجتماع جيد مع إدارة النادي وأخبرتهم بأنني سأبقى وسأستمر في باير ليفركوزن.. هذا هو المكان الأفضل بالنسبة لي.. الآن كل شيء واضح، ويتبقى لدينا شهران لننهي الموسم في القمة".

وأوضح إنه المكان المناسب لي لأتطور كمدرب. أظهر المشجعون دعمًا كبيرًا هذا العام. لديهم كل الأسباب للإيمان والحلم بأننا نستطيع تقديم موسم رائع. لقد أعطاني اللاعبون الكثير من الأسباب للاستمرار في الإيمان.. في الفريق، وظيفتي لم تنته هنا.

واستطرد: "لن أعلق على اهتمام ليفربول أو بايرن ميونخ.. هذه أندية كبيرة ولدى روابط قوية معهم ولكني في المكان الذي أريد أن أكون فيه، أريد التطور هنا".