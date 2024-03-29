قرار ألونسو يحدد مصير ليفربول وبايرن ميونخ فى الميركاتو

أكدت تقارير صحفية، أنه من المتوقع أن يستمر الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن الألماني، في منصبه الموسم المقبل.

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني تحت قيادة ألونسو، وذلك بفارق 10 نقاط عن ملاحقه بايرن ميونخ.

وكانت تقارير قد أكدت وجود اهتمام من ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع ألونسو لتولي منصب المدير الفني بأي من الفريقين، بدءًا من الموسم المقبل.

وحسب صحيفة ذا تايمز البريطانية، فإن ألونسو سيبقى على الأغلب في باير ليفركوزن لموسم واحد على الأقل.

وأوضح التقرير أن ليفربول وبايرن ميونخ سينظران في بدائل أخرى، حيث من المتوقع أن يعلن ألونسو قراره بالاستمرار مع باير ليفركوزن لمدة موسم آخر.

ويرتبط ألونسو بعقد مع ليفركوزن حتى صيف عام 2026، ولديه شرط جزائي في عقده يتم تفعيله في صيف 2025.

وأصبح الإيطالي روبيرتو دي زيربي المدير الفني لـ برايتون الإنجليزي، المرشح الأول لتدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل، في ظل منافسة شرسة من ليفربول، الذي يضم في قائمته للمرشحين أيضًا، البرتغالي روبين أموريم مدرب سبورتينج لشبونة.