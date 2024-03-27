آس: ريال مدريد يعلن تمديد عقدي ناتشو وفاسكيز الأسبوع المقبل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن لاعبين سيعلن ريال مدريد الإسباني تمديد عقديهما مع الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو كان قد أكد أن الألماني توني كروس وافق على تمديد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2025.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيعلن خلال الأيام المقبلة، عن تمديد عقدي ناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسكيز لمدة موسم وحيد حتى صيف 2025.

وينتهي عقد الثنائي المذكور سلفًا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأوضح التقرير أن المحادثات بين ريال مدريد واللاعبين سارت بسرعة وبشكل جيد، لذا فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن تمديد عقديهما الأسبوع المقبل.

وتابعت الصحيفة أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد نقل للإدارة أن القرار بتمديد عقد اللاعبين صحيح تمامًا، نظرا للأداء العالي الذي قدمه اللاعبان حتى الآن هذا الموسم.

وذكر التقرير أن تواجد ناتشو وفاسكيز يُعد أمرًا هامًا للغاية، نظرًا للإصابات في قلب الدفاع ومركز الظهير الأيمن.

واستبعد النادي التعاقد مع أي ظهير أيمن هذا الصيف، حيث تم الأخذ في الاعتبار أن المركز مُغطى بشكل جيد مع كارفاخال ولوكاس. لذلك، فإن فكرة ريال مدريد الأسبوع المقبل هي الإعلان عن تجديد عقد كروس، ومن ثم تجديد عقد ناتشو ولوكاس فاسكيز