أمين صندوق الزمالك يكشف حقيقة تصريحات "كهربا" حول الغرامة

أصدر الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بيانًا رسميًا رد فيه على ما أثير بشأن غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق.

وقال "كهربا" في تصريحات له، إنه قام بتقسيط الغرامة على قسطين، الأمر الذي أثار غضب جمهور الزمالك.

وأكد أمين صندوق الزمالك في بيانه: "الزمالك أولًا.. بصفتي أمينًا لصندوق نادي الزمالك أؤكد أن كل ما يثار من جديد حول الغرامة التي حصل عليها النادي من اللاعب محمود كهربا غير صحيح بالمرة".

وأضاف: "المجلس بقيادة الكابتن حسين لبيب في بيانه الرسمي عقب تسلم الغرامة، أكد أن نادي الزمالك حصل على حقوقه كاملة حتى آخر يوم لدفع الغرامة، وكل ما يثار خلال هذه الفترة يهدف إلى تشتيت الجماهير وفريق الكرة الذي يستعد لخوض مباريات مهمة في الكونفيدرالية والدوري".

وتابع: "لا تلتفوا لمثل هذه الشائعات وثقوا في مجلس إدارتكم وساندوا فريقكم حتى الحصول على البطولة القارية ومجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدي وسيتصدى لمثل هذه المحاولات بكل قوة".