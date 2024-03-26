الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. نوتنجهام يقدم استئناف ضد عقوبة خصم نقاط من رصيده بالدورى الإنجليزى

نوتنجهام
نوتنجهام

أعلن نادي نوتنجهام فورست، اليوم الاثنين، الاستئناف ضد عقوبة خصم 4 نقاط من رصيده بالدوري الإنجليزي، بتهمة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

 

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت الأسبوع الماضي، خصم 4 نقاط من رصيد نوتنجهام لانتهاك اللوائح المالية للمسابقة.

 

نادي نوتنجهام نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن النادي سيستأنف على العقوبة، مشددًا على أنه لن يصدر أي بيانات أخرى بخصوص هذا الصدد.

 

يذكر أن نوتينجهام تراجع بموجب هذه العقوبة لمنطقة الهبوط، ليصبح في المركز الثامن عشر قبل تسع جولات من نهاية الموسم.

 

 وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن نوتنجهام اعترف بتجاوز قواعد الربحية والاستدامة بقيمة 34 مليون و500 ألف جنيه إسترليني، فوق الحد المسموح له والبالغ 61 مليون إسترليني.

 

 ويسمح للأندية عادة بحد أقصى من الخسائر بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني لفترة تقييم تمتد لثلاثة أعوام، ولكن هذا المبلغ ينخفض بمقدار 22 مليون إسترليني في الموسم، لأي مواسم يقضيها الفريق في دوري البطولة الإنجليزية خلال تلك الفترة.

 

 وكان إيفرتون تعرض لعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده، قبل تقليص العقوبة إلى خصم ست نقاط فقط من رصيده.

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