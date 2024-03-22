الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يراقب ترينت ألكسندر أرنولد تمهيدًا لضمه

أرنولد
أرنولد

أكدت تقارير صحفية، اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد ترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية أنه بعد اقتراب ريال مدريد من حسم صفقتي كيليان مبابي وألفونسو ديفيز، فإن النادي يريد توجيه نظره صوب هدف تعاقدي جديد، ألا وهو ترينت ألكسندر أرنولد، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، في ظل تقدم عمر داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يراقب وضعية أرنولد، خاصة أنه قارب على الدخول في عامه الأخير من عقده، مع العلم بأن هناك عددا من كبار الأندية الأوروبية أيضًا مهتمة بضم اللاعب، لكن للنادي الإسباني الأولوية عندما يتعلق الأمر بأي مفاوضات.

وأضافت الشبكة أن ليفربول يرغب في تجديد عقد أرنولد ولا يريد رحيله، في الوقت الذي لم يُظهر فيه اللاعب أي علامات خاصة بمستقبله.

واعتاد أرنولد في السنوات الست الأخيرة قيادة الجبهة اليمنى لليفربول، رفقة المحترف المصري محمد صلاح.

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