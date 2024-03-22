الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

السلطات البرازيلية تلقى القبض على روبينيو لتنفيذ عقوبة السجن

روبينيو
روبينيو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن السلطات البرازيلية ألقت القبض على روبينيو لاعب ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي السابق، من أجل قضاء عقوبة السجن بعد ثبوت إدانته بالاعتداء الجنسي.

وكانت المحكمة العليا البرازيلية قد أعلنت يوم الأربعاء، تأكيد الحكم بالسجن لمدة 9 سنوات على روبينيو لاعب ريال مدريد السابق، في البرازيل، بتهمة الاغتصاب.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن القوات البرازيلية ألقت القبض على روبينيو في مدينة سانتوس بالبرازيل.

وأوضح التقرير أن روبينيو سيخضع لفحص طبي وأيضًا جلسة استماع، قبل إرساله إلى السجن من أجل قضاء عقوبته.

وسبق لروبينيو البالغ من العمر 40 عامًا، لعدد من الفرق على رأسهم ريال مدريد الإسباني، ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأدين روبينيو في نوفمبر 2017 أمام محكمة إيطالية بالمشاركة في اغتصاب جماعي لامرأة ألبانية أثناء تواجده في إيطاليا، لتفشل محاولات استئنافه على مر السنين.

وحكمت المحكمة العليا بسجن روبينيو 9 أعوام خلف القضبان بقرار الأغلبية، وتصويت 2 فقط من أعضاء المحكمة ضد قرار السجن.

ولم يتم سجن روبينيو في إيطاليا، حيث تواجد في ساو باولو البرازيلية، لتطلب إيطاليا مذكرة اعتقال دولية بحقه، لكنه أفلت من السجن كل تلك الفترة، قبل أن تلقي محكمة العدل البرازيلية نظرة جديدة على طلب إيطاليا.

ولم يُصوت أعضاء المحكمة على ما إذا كان اللاعب مذنبًا أم بريئًا، ولكن ما إذا كان يجب أن يقضي العقوبة في البرازيل أم لا، ليصوتوا بالموافقة.

ولا يسمح الدستور البرازيلي عادةً بتسليم مواطنيه المحكوم عليهم في الخارج، لكن المحكمة العليا البرازيلية نظرت لطلب إيطاليا.

جدير بالذكر أن محكمة برشلونة كانت قد حكمت على البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، لكن صدر أمر بخروجه بكفالة مقابل مليون يورو على أن يتم استئناف المحاكمة.

روبينيو ريال مدريد ميلان الاعتداء الجنسي الاغتصاب

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