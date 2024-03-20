استبعاد لاعب من قائمة منتخب فرنسا بسبب الصيام

استبعد منتخب فرنسا تحت 19 عامًا محمدو دياوارا، لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي من قائمته لفترة لتوقف الدولي، بسبب إصراره على الصيام.

وحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن الاتحاد الفرنسي حدد إطار الحياد لقائمة المنتخبات الوطنية بجميع الفئات خلال فترة التوقف الدولية العالية، وبالتي أصدروا تعليمات لطاقم المنتخبات الفرنسية بعدم تعديل شروط ومواعيد الحصص التدريبية حتى لا يتماشى ذلك مع الصيام الخاص بالمسلمين من مواعيد الإفطار.

أضاف التقرير أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أراد أن يكون واضحا للغاية مع اللاعبين هذا العام وحثهم على التكيف مع الإيقاع المعتاد للفريق، وليس العكس، وبالتالي أخبرهم ألا يُعطل شهر رمضان ذلك الإيقاع وخاصة في الحصص التدريبية، ومنع أي تعديل في برامج تلك الحصص لذلك السبب.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم استدعاء محمدو دياوارا لقائمة منتخب فرنسا تحت 19 عامًا لأول مرة، قبل أن يتم استبداله بلاعب نانت، ديهماين تابيبو أسوماني، دون أي اتصال أو إخطار من الاتحاد.

وتابع التقرير أنه تم إخطار دياوارا بالتعليمات الخاصة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيما يتعلق بالصيام أثناء تواجده مع المنتخب، لكنه فضل المضي قدمًا والمحافظة على صيامه وروتينه اليوم، ليتم إزالته من القائمة.

ورفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والوفد المرافق للاعب التعليق على هذا الأمر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات أثناء آذان المغرب من أجل إتاحة الفرصة للمسلمين لكسر صيامهم، على عكس مختلف الدوريات الأوروبية الأخرى.