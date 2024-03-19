رسميًا.. ريال مدريد يعلن إصابة تيبو كورتوا وتقارير ترصد مدة غيابه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، عن إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، بعد تعافيه مؤخرًا من الإصابة.

عاد كورتوا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الرباط الصليبي والتي غيبته عن الفريق منذ بداية الموسم.

وكان من المتوقع أن يعود كورتوا لحماية عرين ريال مدريد عقب فترة التوقف الدولي الحالية.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا تيبو كورتوا، أنه يعاني من تمزق في الغضروف الهلالي الداخلي في ركبته اليمنى. وقعت الإصابة خلال تدريبات اليوم. ستتم متابعة تطور حالته".

وقدرت تقارير صحفية مدة غياب تيبو كورتوا عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، ما يعني انتهاء موسمه على الأرجح مع ريال مدريد، ويستمر أندريه لونين وكيبا أريزابالاجا في حراسة مرمى ريال مدريد في الفترة المقبلة.