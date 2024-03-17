أشواط إضافية.. مانشستر يونايتد يفرض التعادل على ليفربول

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ليفربول بهدفين لمثلهما، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “أولد ترافورد”، في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح الاسكتلندي سكوت ماكتومناي التسجيل لـ مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة العاشرة، من متابعة لتسديدة جارناتشو التي تصدى لها كيليهر في البداية.

وسجل الياباني واتارو إيندو هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 38، لكن تم إلغائه بداعي وجود تسلل على محمد صلاح، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأدرك الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر التعادل لـ ليفربول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة داروين نونيز.

وسجل صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من متابعة لتسديدة داروين نونيز.

وأخرج الألماني يورجن كلوب، صلاح في الدقيقة 77، مستبدلًا إياه بزميله كودي جاكبو.

ونجح البرازيلي البديل أنتوني، من تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 87، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية رائعة، في شباك أونانا.

وأهدر ماركوس راشفورد فرصة إهداء الانتصار لفريقه في الدقيقة الأخيرة بعد انفراده بمرمى كيليهير، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد عودة الدنماركي راسموس هويلوند لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - ديوجو دالوت.

خط الوسط: ماينو - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فشهد مشاركة المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير.

خط الدفاع: جو جونيز - فيرجيل فان دايك - جابرييل كوانساه - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز.