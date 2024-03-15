الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نتائج قرعة ربع ونصف نهائى بطولة دورى المؤتمر الأوروبى

دوري المؤتمر الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي

سُحبت اليوم الجمعة قرعة ربع ونصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم موسم 2023-2024.

وأُقيمت مراسم القرعة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية.

قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عن الآتي:

كلوب بروج البلجيكي ضد باوك اليوناني

أولمبياكوس اليوناني ضد فنربخشة التركي

أستون فيلا الإنجليزي ضد ليل الفرنسي

فيكتوريا بلزن التشيكي ضد فيورنتينا الإيطالي

قرعة نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أما قرعة نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، فأسفرت عن الآتي:

الفائز من مباراة أستون فيلا وليل ضد الفائز من مباراة أولمبياكوس اليوناني وفنربخشة التركي.

الفائز من مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي وفيورنتينا الإيطالي ضد الفائز من مباراة كلوب بروج البلجيكي وباوك اليوناني.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي، كل من فيكتوريا بلزن التشيكي، أستون فيلا الإنجليزي، كلوب بروج البلجيكي، فناربخشة التركي، فيورنتينا الإيطالي، ليل الفرنسي، باوك اليوناني، أولمبياكوس اليوناني.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، يوم 11 أبريل على أن تقام مباريات الإياب، يومي 18 من نفس الشهر.

وستقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 2 مايو، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 9 مايو المقبل.

وستقام المباراة النهائية لـ«يوروبا ليج»، يوم 29 مايو المقبل، بملعب أيا صوفيا بالعاصمة اليونانية أثينا.

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