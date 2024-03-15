الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أغرب مباراة في التاريخ.. سرب ضخم من النحل يهاجم كارلوس ألكاراز في إنديان ويلز

كارلوس ألكاراز
كارلوس ألكاراز

أجبر سرب من النحل، الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميًا والألماني ألكسندر زفريف، على مغادرة ملعب المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس.

واجتاح سرب من النحل الملعب في ولاية كاليفورنيا أثناء المجموعة الثانية من المباراة، قبل أن يخرج ألكاراز من الملعب بعد إصابته بلسعة في جبهته، تبعه اللاعب والحكم والجمهور الحاضر.

وتجمع النحل بشكل خاص حول الكاميرا المخصصة للنقل التليفزيونية والتي تتحرك فوق الملعب عبر الكابلات.

إيقاف المباراة لمدة ساعة و40 دقيقة

واضطر الحكم السويدي من أصل مغربي محمد الحياني، لإيقاف المباراة لمدة ساعة و40 دقيقة، قبل أن يتم الاستعانة بشخص متخصص لإبعاد النحل.

 المباراة الأكثر غرابة في مسيرتي

وقال ألكاراز في تصريحات عقب المباراة:"بالتأكيد هذه المباراة الأكثر غرابة التي خضتها في مسيرتي، مضيفا رأيت بعض النحل حولي، لكنني اعتقدت أنه كان مجرد عدد قليل منهمـ لكنني رأيت السماء وكان هناك الآلاف يطيرون، عالقين في شعري، متجهين نحوي".

وأردف:"لقد كان الأمر جنونيًا حاولت الابتعاد عنهم، لكن ذلك كان مستحيلًا، أنا أخاف منهم بعض الشيء، كان علي أن أبقى آمنًا، وكنت أركض في كل مكان".

وقال منظمو البطولة في بيان: "هذه المنطقة، في هذا الوقت من العام، يمكن أن تكون نقطة جذب للنحل، حيث تتفتح وتزدهر كل الزهور، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينجذب النحل إلى الموجات الصوتية ذات التردد المنخفض، والموسيقى، حيث يشعر بالاهتزازات وينجذب إلى تلك المواقع."

وتأهل ألكاراز إلى نصف النهائي بعد فوزه على زفيريف بمجموعتين دون رد، وسيلعب مع بطل أستراليا المفتوحة يانيك سينر، الذي لم يخسر الآن في 19 مباراة، في الدور قبل النهائي يوم السبت.

كارلوس ألكاراز ألكسندر زفريف إنديان ويلز ألكاراز التنس

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