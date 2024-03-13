الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يضرب نابولى بثلاثية ويتأهل لربع نهائى دورى الأبطال

برشلونة
برشلونة

تأهل برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بفوزه على ضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس كومبانيس “مونتجويك” في إياب دور الـ16.

وتقدم اللاعب الشاب فيرمين لوبيز بهدف أول للفريق الكتالوني في الدقيقة 15، من متابعة لتمريرة رافينيا من الجهة اليمنى.

وعزز البرتغالي جواو كانسيلو من تقدم برشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 17 من متابعة لتسديدة رافينيا التي ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى نابولي.

وسجل المدافع أمير رحماني الهدف الأول لـ نابولي في الدقيقة 30 بتسديدة بيسراه من متابعة لتمريرة جيوفاني دي لورينزو من الجهة اليمنى.

وسجل لامين يامال هدفًا لـ برشلونة في الدقيقة 68 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وأكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي انتصار الفريق الكتالوني في الدقيقة 83 بتسجيله الهدف الثالث بعد جملة تكتيكية رائعة بعد تلقيه تمريرة من سيرجي روبيرتو.

تشكيل نابولي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل نابولي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - رحماني - خوان خيسوس - ماريو روي

خط الوسط: زامبو أنجويسا - لوبوتكا - تراوري

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - خفيتشا كفاراتسخيليا - فيكتور أوسيمين.

تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، فيشهد قيادة رافينيا، لامين يامال، إضافة للبرتغالي روبرت ليفاندوفسكي لخط هجوم “البارسا”.

وجاء تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - كوبارسي - جوليس كوندي

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت في إيطاليا معقل فريق نابولي، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

برشلونة دوري ابطال اوروبا نابولى جواو كانسيلو روبرت ليفاندوفسكي

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