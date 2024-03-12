الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. رضا سليم يعيد التقدم لـ الأهلى بهدف فى شباك البنك

رضا سليم
رضا سليم

سجل المغربي رضا سليم الهدف الثاني لـ الأهلي، في المباراة التي تجمع فريقه بـ البنك الأهلي، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل.

هدف الأهلي الثاني جاء في الدقيقة 28 بعدما أرسل مصطفى شوبير كرة طولية، تعامل معها محمد عبدالغني مدافع البنك الأهلي بشكل خاطئ، لتصل إلى رضا سليم الذي راوغ محمد أبوجبل، مسكنًا الكرة شباكه.

هدف الأهلي الأول جاء في الدقيقة الرابعة عن طريق الفرنسي أنتوني موديست من متابعة لتسديدة إمام عاشور التي فشل محمد أبوجبل في التعامل معها بشكل جيد، لترتد لمهاجم القلعة الحمراء والذي وضعها في الشباك بدوره.

وعادل البنك الأهلي سريعًا النتيجة عن طريق كريم بامبو من متابعة لتمريرة ياو أنور من الجهة اليمنى مستغلًا خطأ دفاعيًا من عمر كمال عبدالواحد، في الدقيقة السابعة.

وقام كولر بالعديد من التغييرات على تشكيل الفريق عن لقاء نهائي الكأس ضد الزمالك، حيث بدأ عمر كمال أساسيًا، بينما يقود الهجوم أنتوني موديست.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة أمام البنك وموديست يقود الهجوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: رضا سليم، أنتوني موديست، كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبدالفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك في الدوري

وسبق أن لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020/ 2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 29 يونيو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3 صفر، أحرزها علي معلول وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا، وهي النتيجة الأكبر في لقاءات الفريقين.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ستة أهداف، وتلقت شباكه هدفًا واحدًا، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.

رضا سليم الاهلى البنك الأهلي دوري نايل مصطفى شوبير

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