الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل النصر أمام العين فى إياب ربع نهائى دورى أبطال آسيا

النصر ضد العين
النصر ضد العين

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لـ النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه العين الإماراتي في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" معقل الفريق السعودي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports AFC 1.

تشكيل النصر أمام العين في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل النصر أمام العين في دوري أبطال آسيا فشهد قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو خط الهجوم.

وجاء تشكيل النصر أمام العين في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: محمد فتيل - علي لاجامي - عبدالإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزفيتش 

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو 

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت الإثنين الماضي بالإمارات، قد انتهت بفوز العين بهدف دون مقابل سجله المغربي سفيان رحيمي.

النصر العين دوري أبطال آسيا تشكيل النصر النصر والعين

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