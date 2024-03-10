ريال مدريد ينتصر على سيلتا فيجو برباعية فى الدورى الإسبانى

حقق ريال مدريد انتصارًا كاسحًا على ضيفه سيلتا فيجو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2023/ 2024.

ريال مدريد كان البادئ بالتسجيل بهدف أول في الدقيقة 21 عن طريق فينسيوس جونيور، أعقبه فيسنتي جوايتا حارس مرمى سيلتا فيجو الهدف الثاني للريال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79.

وسجل كارلوس دومينيجز لاعب سيلتا فيجو الهدف الثالث للريال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88، فيما اختتم أردا جولير رباعية الريال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- أنطونيو روديجير- ناتشو فيرنانديز- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: براهيم دياز- رورديجو جوس- فينيسيوس جونيور.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة الإنجليزي جود بيلينجهام، بسبب الإيقاف عقب طرده في المباراة الماضية أمام فالنسيا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كيبا أريزابالاجا- دييجو بينيرو- داني كارفاخال- توني كروس- خوسيلو ماتو- أوريلين تشواميني- داني سيبايوس- فران جارسيا- أردا جولر.

ويحتل الريال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.