الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صلاح بديلاً.. تشكيل ليفربول أمام مان سيتى فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي، في قمة الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023/ 2024.

أما عن موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أنفيلد رود" معقل فريق "الريدز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي- جابرييل كوانساه- فيرجيل فان دايك- جو جوميز.

خط الوسط: واتارو إيندو- أليكسيس ماك أليستر- دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هارفي إيليوت- لويس دياز- داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، يليه أرسنال برصيد 62 نقطة.

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