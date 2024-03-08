الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا فى الدورى الإسبانى

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ريال مايوركا، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن -  إينياكي بينيا  - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جوليس كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت - ميكاييل فاي

خط وسط الملعب: أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - أوناي هيرنانديز

في خط الهجوم: فيتور روكي - روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا - جواو فيليكس - لامين يامال - مارك جويو

غيابات برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة غياب المصابين بيدري جونزاليس، بابلو جافي، فرينكي دي يونج، أليخاندرو بالدي، فيران توريس، ماركوس ألونسو، إضافة للأوروجواياني رونالد أراوخو بسبب تراكم الإنذارات.

تشافي هيرنانديز برشلونة ريال مايوركا الدوري الاسباني قائمة برشلونة

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