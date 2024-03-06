عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـليفربول الإنجليزي، عن قائمة فريقه لمواجهة سبارتا براغ التشيكي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براغ في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وسبارتا براغ في الدوري الأوروبي، فتُقام غدًا الخميس في تمام الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، في التشيك.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي

أما عن قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي، فشهدت عودة المحترف المصري محمد صلاح بعد غيابه عن آخر 4 مباريات للفريق بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي كالآتي:

في حراسة المرمى: أدريان - كاومهين كيليهر - فابيان مروزيك

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيم كوناتي - كوستاس تسيمكاس - أندرو روبرتسون - كونور برادلي - جابرييل كوانساه

خط الوسط: واتارو إيندو - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إيليوت - جيمس ماكونيل - بوبي كلارك

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو - ماتيوس موسيالوفسكي - لويس كوماس - كايد جوردون.