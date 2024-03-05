الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: بايرن ميونخ يتقدم على لاتسيو بثنائية نظيفة

هاري كين
هاري كين

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وكاد تشيرو إيموبيلي أن يفتتح التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 37 عندما تلقى تمريرة عرضية من ماتيا زاكاني فشل دي ليخت في إبعادها، لتصل للمهاجم المخضرم الذي ضرب الكرة برأسه، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وتمكن هاري كين من تسجيل الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 39، بضربة رأسية من متابعة لتسديدة زميله رافاييل جيريرو.

وتلقى جمال موسيالا تمريرة رائعة من الجهة اليمنى، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 40.

وأحرز توماس مولر الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بضربة رأسية من متابعة لتسديدة الهولندي ماتياس دي ليخت.

وتنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 2 HD.

تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالإنجليزي هاري كين أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: يوزوا كيميتش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - رافاييل جيريرو

خط الوسط: بافلوفيتش - ليون جروتسيكا - توماس مولر

خط الهجوم: جمال موسيالا - ليروي ساني - هاري كين

ويجلس على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كلًا من: بيريتز - سفين أولرايش - كيم مين جاي - سيرج جنابري - إريك ماكسيم تشوبو موتينج - بريان سرقسطة - ألفونسو ديفيز - كونراد لايمر - ماتياس تيل

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز لاتسيو على أرضه ووسط جماهيره بهدف دون مقابل سجله تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء.

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