الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا: ميتروفيتش يقود الهجوم

الهلال ضد اتحاد جدة
الهلال ضد اتحاد جدة

كشف البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه اتحاد جدة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “المملكة أرينا” معقل فريق “الزعيم”.

وتُنقل المباراة تلفزيونيًا على قناة beIN AFC.

تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا، فشهد عودة محمد العويس لحراسة المرمى بعد غياب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” معقل فريق الاتحاد.

يُذكر أن الهلال انتصر يوم الجمعة الماضي على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في كلاسيكو الدوري السعودي.

وكان النصر السعودي قد خسر أمام العين الإماراتي بهدف نظيف سجله المغربي سفيان رحيمي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب”.

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الهلال اتحاد جدة دوري أبطال آسيا الهلال ألكسندر ميتروفيتش

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