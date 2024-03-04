الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كوكا يصنع في انتصار ألانيا سبور على طرابزون "تريزيجيه" في الدوري التركي

كوكا
كوكا

فاز فريق ألانيا سبور بقيادة أحمد حسن كوكا، على ضيفه طرابزون سبور الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألانيا بهدفين حملا توقيع أوجوز أيدين في الدقيقتين الثامنة و38.

وفي الشوط الثاني أحرز إفيجان كاراجا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 73بصناعة أحمد حسن كوكا، ثم رد نيكولاس بيبي بالهدف الوحيد لطرابزون في الثواني الأخيرة، والذي لم يجنبهم الهزيمة.

واستبدل مدرب طرابزون سبور، تريزيجيه في الدقيقة 37 من معمر المباراة.

الانتصار رفع رصيد ألانيا سبور لـ 33 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما توقف رصيد طرابزون سبور عند 46 نقطة في المركز الثالث.

وفي نفس الجولة، فاز أنطاليا سبور على غازي عنتاب بهدف دون مقابل، فيما فاز أضنة ديمرسبور على فاتح قرا جمرك بنفس النتيجة.

آلانيا سبور احمد حسن كوكا طرابزون سبور محمود حسن تريزيجيه الدورى التركى

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