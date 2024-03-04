الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يتعثر أمام أتلتيك بيلباو بالتعادل فى الدورى الإسبانى

برشلونة
برشلونة

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أتلتيك بيلباو بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على استاد سان ماميس، في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

 

وتعرض الهولندي فرينكي دي يونج لإصابة في الكاحل، إثر سقوطه على قدمه بعد التحام هوائي مع أحد لاعبي الفريق الباسكي.

 

دي يونج لم يستطع إكمال المباراة أو حتى الوقوف، ليتم استبداله في الدقيقة 26 بزميله فيرمين لوبيز.

 

وكاد البرتغالي جواو كانسيلو أن يسجل لـ برشلونة عندما لاحظ تقدم الحارس يوناي سيمون من مرماه، ليطلق تسديدة من بعد خط منتصف الملعب، لكن دفاعات الفريق الباسكي قامت بإبعاد الكرة في الدقيقة 33.

 

دي يونج أُصيب دون التحام بعد دقائق من كرة مشتركة مع إينياكي ويليامز، ليتم استبداله في الدقيقة 45 ويجلس على مقاعد البدلاء باكيًا حيث تُشير التكهنات إلى أنه أُصيب بنفس الإصابة التي غيبته عن معظم فترات الموسم لفريقه، في عضلات الفخذ.

 

المباراة كانت شحيحة على مستوى الفرص، ليفشل الفريقان في التسجيل، وينتهي اللقاء بالتعادل.

 

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط، فيما رفع بيلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

 

وفشل برشلونة في استغلال تعثر ريال مدريد الذي تعادل مع فالنسيا بهدفين لمثلهما.

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