ديربي مانشستر.. يونايتد يتقدم على سيتي وهالاند يهدر أمام المرمى

تقدم مانشستر يونايتد على مضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة، حين أرسل الحارس الكاميروني أندريه أونانا كرة طولية، لتصل للبرتغالي برونو فيرنانديز الذي هيأها لـ ماركوس راشفورد، ليطلق بدوره تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك إيدرسون مواريش.

لاعبو مانشستر سيتي حاولوا إدراك التعاد، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 14، عندما تلقى فيل فودين تمريرة رائعة من برناردو سيلفا، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 19، انفرد فودين بمرمى أونانا لكن حارس مانشستر يونايتد واصل التألق بتصديه لتسديدته.

وفي الدقيقة 34، أطلق رودري تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها أونانا ببراعة.

وفي الدقيقة 45، أهدر النرويجي إيرلينج هالاند أخطر فرص اللقاء، عندما مرر فودين الكرة له أمام المرمى الخالي مباشرة، لكن مهاجم “السيتي” وضع الكرة أعلى الشباك بغرابة، لينتهي الشوط الأول بتأخر فريقه بهدف نظيف.

ويقود النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم «سيتي» في مباراة اليوم إلى جانب كل من فيل فودين والبلجيكي جيريمي دوكو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل والكر – جون ستونز – روبين دياز – نيثان أكي

خط الوسط: كيفين دي بروين – رودري – برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند – جيريمي دوكو

ومن جانبه، أعلن الهولندي إريك تين، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة الديربي أمام «مان سيتي» والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف – رفايل فاران – جوني إيفانز

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – كوبي ماينو – كاسيميرو – ديوجو دالوت

أمامهم: برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب «بريميرليج»، برصيد 59 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويطمح «سيتي» لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على موقعه في مركز الوصافة، وتقليص الفارق مع ليفربول «المتصدر» إلى نقطة واحدة، بينما يسعى «يونايتد» لحصد الانتصار، من أجل الحفاظ على موقعه في المركز السادس.