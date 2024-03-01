استعدادًا لمباراة فالنسيا.. جود بيلينجهام يعود لتدريبات ريال مدريد

شهدت تدريبات ريال مدريد، اليوم الجمعة، عودة الإنجليزي جود بيلينجهام، والمهاجم خوسيلو ماتو، للمشاركة رفقة زملائهم في الفريق، استعدادًا لمواجهة فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه فالنسيا، غدًا السبت، على ملعب ميستايا معقل فريق الخفافيش، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وشارك بيلينجهام وخوسيلو في تدريبات ريال مدريد الجماعية، صباح اليوم الجمعة منذ بدايتها، بعد تعافيهما من الإصابة.

موقف الثنائي من المشاركة أمام فالنسيا

ومن المقرر أن يكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن موقف الثنائي من المشاركة أمام فالنسيا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بعد قليل.

جدير بالذكر أن بيلينجهام تعرض لالتواء شديد في الكاحل، يوم 10 فبراير الماضي في مباراة فريقه أمام جيرونا في الدوري الإسباني، بينما أُصيب خوسيلو أيضًا على مستوى الكاحل، ليغيب عن مباراة الفريق الماضية أمام إشبيلية.