تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون فى كأس الاتحاد الإنجليزى

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ"ليفربول"، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ساوثهامبتون، في الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كاس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد رود" معقل فريق ليفربول.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد استمرار غياب المحترف المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون كالآتي:

في حراسة المرمى: كاوميهين كيليهر

خط الدفاع: جو جونيز - فيرجيل فان دايك - جابرييل كوانساه - كونور برادلي

خط الوسط: مكونيل - كلارك - كوستاس تسيمكاس

خط الهجوم: هارفي إيليوت - كوماس - كودي جاكبو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أدريان - إبراهيما كوناتي - لويس دياز - أليكسيس ماك أليستر - سكانلون - جوردون - نالو - داننس - نيوني.