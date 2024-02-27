بكاء طاهر محمد طاهر فى مباراة الأهلى وبلدية المحلة.. وإمام عاشور يواسيه

دخل طاهر محمد طاهر لاعب نادي الأهلي، في نوبة بكاء، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في بطولة دوري نايل.

وفاز الأهلي على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة دوري نايل.

ولقطت كاميرات التليفزيون، طاهر وهو يبكي أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، لعدم مشاركته كبديل.

وقام إمام عاشور بمواساة زميله، وقَبّل رأسه، في لقطة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المارد الأحمر اكتسح ضيفه، وافتتح التسجيل مبكرًا عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في الدقيقة الخامسة من متابعة للتمريرة الطولية التي أرسلها رامي ربيعة، ليمنح فريقه التقدم.

واستطاع كريم فؤاد تسجيل الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما مرر رضا سليم الكرة من الجهة اليسرى لمحمد مجدي أفشة، والذي حاول تسديد الكرة، لكن دفاعات البلدية تصدت لها، لتصل لزميله والذي وضعها في الشباك.

وأحرز المغربي رضا سليم ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 42، بعدما تلقى تمريرة طولية من إمام عاشور، ليسدد الكرة في الشباك، حيث تم التأكد من صحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد إلغائه أولًا بداعي التسلل.

وتحصل إمام عاشور على ركلة جزاء بعد عرقلته من قِبل أحمد مجدي لاعب البلدية.

وسام عاد للتسجيل في الدقيقة 49 بركلة جزاء نفذها بقوة في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى بلدية المحلة، مسجلًا ثاني أهدافه في أولى مبارياته ببطولة الدوري.

وأضاف البديل الفرنسي أنتوني موديست الهدف الخامس لـ الأهلي، في الدقيقة 73، بعد تلقيه تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة، ليسدد مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، الكرة في الشباك.

لاعبو بلدية المحلة كثفوا محاولاتهم للتسجيل، حتى تحصلوا على ركلة جزاء بعد لمس كريم نيدفيد الكرة بيده، ليتولى حسام أشرف مهمة تنفيذها بنجاح في الدقيقة 86، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه، والذي لم يشفع لهم لتجنب الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي لـ17 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

تشكيل بلدية المحلة:

في حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام شعبان - محمد عبدالرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط: محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعة

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - إيمانويل - إينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني

ومن جهته بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.