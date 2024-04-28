حسام غالى: كوبر قال لى الأهلى يفوز بمساعدة الحكام

أكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه لم تكن لديه أي أزمة مع هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن كل أزمته كانت للدفاع عن لاعبيه من صفوف المارد الأحمر.

وقال "غالي" في تصريحات تليفزيونية: "كوبر لم يكن يعرف أي شيء عن الكرة المصرية، ومع ذلك كان يقول لي الأهلي يفوز بمساعدة الحكام ولو كنت أدرب ضدكم (هقطعكم)، كيف ينظر رجل أرجنتيني لنادٍ بهذه الطريقة؟ وهل كان حسن شحاتة بكل انتمائه للزمالك ليفعل شيئًا مثل ذلك؟".

ويرى "غالي" أن فترته كلاعب كرة كانت أسهل عليه من الوقت الراهن كمشاهد ومشجع لكرة القدم، حيث قال: "لعب الكرة داخل الملعب أسهل بكثير من مشاهدتها التي تضعني تحت ضغط كبير للغاية".

وتحدث عن مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال: "قلقت من ضياع الفرص والهدف الذي تم إلغائه، لأن تسجيل هدفين في مثل تلك الأجواء كان أمرًا صعبًا للغاية لكني لم أفقد الثقة في لاعبي الأهلي".

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أن السيطرة على غرفة الملابس داخل القلعة الحمراء هي أحد أهم أسباب تحقيق البطولات خلال الفترة الماضية.

وعلق حسام غالي على إشادة رود خوليت أسطورة كرة القدم الهولندية والذي سبق وأن دربه في فينورد، مؤكدا أنه كان داعم له بقوة ويشيد به طول الوقت، مضيفًا أنه كان دائما ينصحه باللعب السهل وقدم معه موسم مميز ويشجعه في المران مؤكدا أنه كان يحبه جدا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

تتجدد المواجهة بين الترجي التونسي والنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر الفريق التونسي الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مباراة الإياب.

أحرز رائد بو شنيبة هدف المباراة لصالح الفريق التونسي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وكان الترجي قد فاز ذهابًا بهدف سجله يان ساس في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

ستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل في رادس.

أما مباراة الإياب فستقام في القاهرة يوم 25 مايو المقبل.

اقرأ أيضًا.. أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى