أحمد موسى يطالب بتأجيل مباريات الأهلى للتفرغ لنهائى دورى الأبطال (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أهمية تأجيل بعض مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري قبل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ لتمكين الفريق من التركيز على المباراة الحاسمة أمام الترجي التونسي في نهاية الشهر المقبل.

وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن مباراتي الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة الإفريقية تعدان من أهم المباريات في الموسم، وبالتالي يجب تأجيل بعض مباريات الدوري للسماح للفريق بالاستعداد بشكل جيد لهذا الحدث الكبير.

وفي ختام حديثه، وجه "موسى" الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، وللمدير الفني مارسيل كولر، مؤكدًا أن الأهلي يعيش حالة من الحضور المستمر في كل المناسبات والنهائيات منذ عام 2018، وأن هذا هو الوقت المناسب لكتابة تاريخ جديد مع النادي الأهلي.