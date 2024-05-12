الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. المتظاهرون يعودون إلى شوارع إسرائيل للمطالبة بإعادة الرهائن

المتظاهرون في إسرائيل
المتظاهرون في إسرائيل

خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وانضم أفراد من عائلات الرهائن، وهم يحملون صور أقاربهم الذين لا يزالون محتجزين، إلى الحشود التي تظاهرت في تل أبيب.

وكانت من بينهم نعمة واينبرج التي تم اختطاف قريبها إيتاي سفيرسكي خلال هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر وقُتل بينما كان محتجزا، وفقا للسلطات الإسرائيلية، وأشارت في كلمة ألقتها إلى مقطع فيديو نشرته حماس، أمس السبت وأعلنت فيه وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين.

وقالت واينبرج: "قريبا، حتى أولئك الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة طوال هذه الفترة لن يبقوا بين الأحياء، يجب إنقاذهم الآن".

وأغلق بعض المتظاهرين طريقا سريعا رئيسيا بالمدينة قبل أن تفرقهم الشرطة، التي استخدمت مدافع المياه لإبعاد الحشد، وتم القبض على ثلاثة أشخاص على الأقل.

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