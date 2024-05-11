السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضى.. فما سرها؟

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تصدرت الفنانة  ياسمين عبدالعزيز، "الترند" على مدار أسبوع مضي، قبل وبعد ظهورها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وذلك من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، الذي حققت فيه حلقة "ياسمين" ملايين المشاهدات.

وتحدثت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن زوجها السابق، الفنان أحمد العوضي، وعن حبها الشديد له، إلا أن النصيب هو الذي فرق بينهما، ويؤكد الأخير على حديثها من خلال بوست مطول عبر "فيسبوك".

ياسمين عبدالعزيز ترد على العوضي برسالة غامضة

وانتظر الجمهور ومحبي الثنائي، رد ياسمين عبدالعزيز على زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، إلا أنها تجاوزته وبعد مرور يوم على المنشور الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت "ياسمين" خاصًة بعد حديثه أن النصيب انقطع بينه وبينها وأن العودة أمر خاص بينهما، مقطع فيديو من مسلسلها "هربانة منها"، معلقًة عليه: "لمّا يكون النحس متفصّل على مقاسك".

القوس والجدى.. مدى توافق الأبراج الفلكية مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

شكلها قربت.. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى هيرجعوا لبعض (فيديوجراف)

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

"قوليلى يا خديو".. ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أول أعمالها الكوميدية (فيديو)

جزء من حديث العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

وقال "العوضي": "عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدّر كل مشاعر اخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاءً كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه، كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )".

واختتم الفنان أحمد العوضي منشوره قائلاً: "لأن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوة على مستوى الصداقة أو العمل... ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب، فهو أولي بذكر الفضل وقت الانفصال، وشكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا وأكتر".

ياسمين عبدالعزيز ترد على العوضي برسالة غاضمة صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس إسعاد يونس العوضي زوجها السابق الفنان أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

خطبة اليوم الجمعة 19 أبريل 2024: التاجر الصدوق ومنزلته

ياسمينا العبد تتحدث عن سعادتها بعد نجاح مسلسل "مسار اجبارى" (فيديو)

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

الخشت يشارك فى مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

الأكثر قراءة

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. والعقوبة المتوقعة

كشفها الطب الشرعي.. ما المخدرات التي تعاطاها عصام صاصا قبل حادث الدائري؟

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟