رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضى.. فما سرها؟

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، "الترند" على مدار أسبوع مضي، قبل وبعد ظهورها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وذلك من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، الذي حققت فيه حلقة "ياسمين" ملايين المشاهدات.

وتحدثت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن زوجها السابق، الفنان أحمد العوضي، وعن حبها الشديد له، إلا أن النصيب هو الذي فرق بينهما، ويؤكد الأخير على حديثها من خلال بوست مطول عبر "فيسبوك".

ياسمين عبدالعزيز ترد على العوضي برسالة غامضة

وانتظر الجمهور ومحبي الثنائي، رد ياسمين عبدالعزيز على زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، إلا أنها تجاوزته وبعد مرور يوم على المنشور الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت "ياسمين" خاصًة بعد حديثه أن النصيب انقطع بينه وبينها وأن العودة أمر خاص بينهما، مقطع فيديو من مسلسلها "هربانة منها"، معلقًة عليه: "لمّا يكون النحس متفصّل على مقاسك".

جزء من حديث العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

وقال "العوضي": "عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدّر كل مشاعر اخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاءً كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه، كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )".

واختتم الفنان أحمد العوضي منشوره قائلاً: "لأن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوة على مستوى الصداقة أو العمل... ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب، فهو أولي بذكر الفضل وقت الانفصال، وشكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا وأكتر".