الأربعاء 08 مايو 2024
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توك شو

"قوليلى يا خديوى".. ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أول أعمالها الكوميدية (فيديو)

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة

تحدثت النجمة ياسمين عبدالعزيز عن أولى خطواتها في عالم الكوميديا، مشيرة إلى أن فيلم "رشة جريئة" مع الفنان أشرف عبد الباقي، حيث كان نقطة الانطلاق في مسيرتها الفنية، ووصفت التجربة بأنها كانت علامة فارقة في حياتها المهنية.

وأعربت عبدالعزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة Dmc، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال تعاونها مع الفنان أحمد حلمي في أفلام مثل "صايع بحر" و"زكي شان"، وأكدت على مدى استمتاعها بالعمل معه، معتبرة إياه بمثابة شقيق لها.

واختتمت الفنانة الحوار بلفتة دافئة تجاه المذيعة إسعاد يونس، معبرة عن مودتها بعبارات محببة، قائلة: "قوليلى يا خديوى، وبحبك يا خديوى"، مما أضفى جوًا من الألفة والمرح على الحلقة.

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