ياسمين عبد العزيز تروى لأول مرة تفاصيل أزمتها الصحية (فيديو)

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز تفاصيل معاناتها الصحية الأخيرة ورحلتها نحو الأمومة، وذلك خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تُقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة Dmc.

أعلنت "ياسمين" عن خوضها سلسلة من العمليات الجراحية بغرض إزالة الأكياس لتتمكن من الحمل، وذلك بعد اتفاقها مع زوجها أحمد على إنجاب طفل عقب انتهاء تصوير مسلسل "اللي ملوش كبير"، ولكن، خلال إحدى العمليات، واجهت خطأ طبيًا أدى إلى تعرضها لموقف حرج، قائلة: "ربنا كتبلي عمر جديد".

تحدثت عن الأوقات التي تنسى فيها ما مرت به، لكنها تذكر نفسها بالمعاناة التي عاشتها لتستعيد وعيها وتتغلب على الصعاب، مشيرة إلى أن هذه التجربة كانت أصعب ما واجهته في حياتها.

وأضافت ياسمين: "قضيت أربعة أشهر متواصلة على السرير، وسافرت بمفردي مصحوبة فقط بابنتي، وشعرت أن الله يريد أن يعلمني درسًا بعد نجاحي في مسلسل حقق شهرة واسعة، وأدركت أن الله هو الثبات الوحيد في حياتي".

وكشفت عن خضوعها لست عمليات جراحية، أربع منها في مصر واثنتان خارجها، وأكدت أن هذه التجربة جعلتها تقترب أكثر من الله وتدرك أن لا شيء يهم سوى رضاه، قائلة: "بعد هذا الموقف، أصبحت أقرب إلى الله ولا يهمني أحد سوى ألا يغضب مني الله".