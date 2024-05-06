الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أول ظهور بعد انفصالها.. ياسمين عبدالعزيز تحكى قصتها مع الفن والإعلانات

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إنها دخلت عالم الفن منذ أن كان عمرها 12 عامًا فقط، موضحة أنها كانت في الماضي تحب مشاهدة الإعلانات التليفزيونية قبل أن تشارك بها، وكانت تعتاد على تقليد المشاركات في الإعلانات أمام مرآة منزلها الخاص.

أضافت عبدالعزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر Dmc، أنها نجحت بعد ذلك في دخول عالم الفن عبر بوابة الإعلانات، وذلك من خلال مساعدة صديقة والدتها لها من خلال شركة الإعلانات التي تعمل بها ورغم رفض والد ياسمين وشقيقها، إلا أنها استطاعت إقناعهم بعد ذلك والمشاركة في أول إعلان تليفزيوني.

أضافت أنه في بداية الأمر، كانت ترافقها والدتها في التصوير، وكانت شخصية "ياسمين" قوية في التعامل مع منتجي ومخرجي المسلسل من خلال الاتفاق على راتبها الخاص في كل إعلان، ونوع الإعلان نفسه.

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