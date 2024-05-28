سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/5/28 فى مصر بالجنيه والدولار

يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 /5 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الصباحية على آخر انخفاض سجلته صباح بالسوق المحلية، والتي تراجع خلالها سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيهًا في الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 /5 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3560 جنيهًا للبيع و3543 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 على 3115 جنيهًا للبيع و3100 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 على 2670 جنيهًا للبيع و2658 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء على 24920 جنيهًا للبيع وقيمة 24800 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك يكون بالتزامن مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض سعر الفائدة الأمريكية قبل صدور تقرير رئيسي حول التضخم خلال وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع السعر الفوري للذهب إلى قيمة 0.87 بالمئة إلى 2354.24 دولار للأوقية، كما أن ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لحوالي 0.89 بالمئة إلى 2355.20 دولار.

سعر الذهب btc اليوم في مصر