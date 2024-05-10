الجمعة 10 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

القوس والجدى.. مدى توافق الأبراج الفلكية مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز والعوضي

تصدر الثنائي الفنانة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضي، ترند البحث عبر موقع "جوجل"، عقب تداول شائعة رجوع الثنائي مرة أخرى وحل الخلافات التي تسببت في إنهاء العلاقة.

ووصف عشاق الأبراج والفلك، أن السبب وراء عدم توافق الثنائي هو اختلاف صفات الأبراج التي يحملها الثنائي، حيث تحمل ياسمين عبدالعزيز صفات برج الجدي، والعوضي يحمل صفات برج القوس، وإليكم التفاصيل المفصله للبرجين.

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بعد تصدر ياسمين عبدالعزيز "التريند".. ما لا تعرفه عن أنثى الجدي

القوس والجدي.. مدى توافق الأبراج الفلكية مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

صفات برج أنثى الجدي

الاستمتاع بحياتها على طريقتها الخاصة، من خلال السفر وشراء الملابس والعطور، فالتسوق من أكثر الأشياء الممتعة لها، ودائمًا تريد الدخول في علاقات هادئة مريحة بعيدًا عن المشاكل، ويعرف عن برج الجدي أنه شخص عاطفي ورومانسي ويعشق الحياة الزوجية ويقدرها.

تأخد الحب على محمل الجد، فهي تريد من يغازلها وتتأكد من مشاعره وأنه ليس لعوبًا، تنتظر الحب الحقيقي حتى يجدها، تتمتع بمعايير عالية ويمكنه الإعجاب بها من مسافة بعيدة قبل أن يتخذ لها الرجل قرارًا نهائيًا، إما الاقتراب منها أو التخلي عنها تمامًا. 

القوس والجدي.. مدى توافق الأبراج الفلكية مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

صفات برج رجل القوس

يعرف عن رجل برج القوس بأنه شخص صارم يبحث عن كل ما هو جديد في الحياة من طرق عمل جديدة وأصدقاء من كل مكان، وضمن صفات القوس أنه طيب القلب ودائمًا يبحث عن العلاقات المريحة إذا كانت العلاقة صداقة أو حب، لذلك يصعب الحصول على قلب رجل القوس بسهولة وهذه الصفات أبرز ما يميز رجل القوس.

ويحمل برج القوس صفات مختلفة عن باقي الأبراج، فهو من الأشخاص الذين يعشقون الوحدة والخروج للعالم مرة أخرى والتعامل مع الآخرين، فهو شديد الذكاء ودائمًا يعمل على تطوير نفسه، خاصة في العمل؛ ليحصل على ما يريد، ومن ضمن مميزات برج القوس أنه عاشق السفر والحياة ولا يفتعل المشاكل، يبتعد عن الأشخاص الذين يزعجونه أو كثيرة الكلام، فهو دائمًا يبحث عن راحته والابتعاد عن الناس.

القوس والجدي.. مدى توافق الأبراج الفلكية مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبدالعزيز برج الجدى العوضي برج القوس أحمد العوضي

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