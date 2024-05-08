تصدرت النجمة ياسمين عبدالعزيز تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية عقب ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

تحمل ياسمين عبدالعزيز، صفات برج الجدي، الذي يعد من ضمن الأبراج التي تحب الحياة والضحك، وهذا البرج ينال حب الجميع بسبب ثقته في نفسه ومساعدته للغير.

وتزامنًا مع تصدر ياسمين عبدالعزيز التريند، يرصد موقع “الدستور” في تقريره ما لا تعرفه عن أنثى الجدي؟، وأبرز الصفات التي يحملها البرج، إليكم التفاصيل في السطور التالية.

بعد تصدر ياسمين عبدالعزيز التريند.. ما لا تعرفه عن أنثى الجدي؟

يعرف عن أنثى الجدي من أكثر الأبراج خفه في الدم، فهي عاشقة للضحك والتجمعات الأسرية، تبحث دائما عن تكوين علاقة أسرية حقيقة مع شريك وحب حياتها، وبالرغم من قوة علاقتهما العاطفية إلا أنهما الأقل حظًا في الزواج.

بعد تصدر ياسمين عبدالعزيز التريند.. ما لا تعرفة عن أنثى الجدي؟

وتسعى أنثى الجدي على الاستمتاع بحياتها على طريقتها الخاصة، من خلال السفر وشراء الملابس والعطور، فالتسوق من أكثر الأشياء الممتعة لها، ودائمًا تريد الدخول في علاقات هادئة مريحة بعيدًا عن المشاكل، ويعرف عن برج الجدي أنه شخص عاطفي ورومانسي ويعشق الحياة الزوجية ويقدرها.

بعد تصدر ياسمين عبدالعزيز التريند.. ما لا تعرفة عن أنثى الجدي؟

تأخد أنثى الجدي الحب على محمل الجد، فهي تريد من يغازلها وتتأكد من مشاعره وأنه ليس لعوب، تنتظر الحب الحقيقي حتى يجدها، تتمتع بمعايير عالية ويمكنه الإعجاب بها من مسافة بعيدة قبل أن يتخذ لها الرجل قرارًا نهائيًا، إما الاقتراب منها أو التخلي عنها تمامًا.