حافظ على انفعالاتك.. معايير تشخيص إصابتك بـ"الربو"

حذرت وزارة الصحة والسكان، من الإنفعال أو الغضب الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الربو، موضحة أن الربو مرض مزمن من الأمراض غير السارية الذي يصيب جميع الأعمار، وهو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال، وهو مرض تنفسي مزمن يؤثر على الرئتين ويسبب ضيق في الممرات الهوائية والتهابات شعبية حادة.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، نرصد لكم في السطور التالية أنواع الربو، معايير تشخيص إصابتك بمرض الربو، للوقايه من المرض، وإليكم التفاصيل الكاملة:

بعد تحذيرات وزارة الصحة.. معايير تشخيص إصابتك بمرض الربو

ما هي أنواع الربو ؟

يتم تقسيم الربو إلى أنواع حسب سبب وشدة الأعراض وهي:

ربو متقطع: هذا النوع من الربو يأتي ويذهب حتى يشعر الشخص أنه طبيعي بين نوبات الربو.



الربو المستمر: وهو وجود أعراض في معظم الأوقات يمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو معتدلة أو شديدة.

معايير تشخيص الإصابتك

الأعراض: تظهر أعراض الربو النموذجية، مثل السعال والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر، وتختلف بمرور الوقت وفي شدتها.

الاختلاف الموثق في وظائف الرئة: يعاني الأشخاص المصابون بالربو من اختلافات في وظائف الرئة، مما يعني أن التنفس وقدرة الرئة يمكن أن تسوء استجابة لمحفزات محددة، مثل ممارسة الرياضة، وقد يقوم طبيبك بإجراء اختبارات وظائف الرئة عدة مرات للبحث عن الاختلافات في كيفية عمل رئتيك.

فرط استجابة مجرى الهواء: تضيق الممرات الهوائية شديدة الاستجابة بشكل مفرط استجابة لمحفزات مختلفة، مثل ممارسة الرياضة أو الهواء البارد. تقيس اختبارات التحدي القصبي حساسية الشعب الهوائية أثناء عملية تشخيص الربو.

استبعاد التشخيصات البديلة: قبل تشخيص الربو، سيستبعد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الحالات الأخرى التي تسبب أعراضًا مشابهة، مثل قصور القلب، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو توسع القصبات.