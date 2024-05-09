الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

حافظ على انفعالاتك.. معايير تشخيص إصابتك بـ"الربو"

الربو
الربو

حذرت وزارة الصحة والسكان، من الإنفعال أو الغضب الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الربو، موضحة أن الربو مرض مزمن من الأمراض غير السارية الذي يصيب جميع الأعمار، وهو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال، وهو مرض تنفسي مزمن يؤثر على الرئتين ويسبب ضيق في الممرات الهوائية والتهابات شعبية حادة.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، نرصد لكم في السطور التالية  أنواع الربو، معايير تشخيص إصابتك بمرض الربو، للوقايه من المرض، وإليكم التفاصيل الكاملة:

بعد تحذيرات وزارة الصحة.. معايير تشخيص إصابتك بمرض الربو
txt

دراسة جديدة تكتشف علاج لحالات الربو وتصلب الشرايين

ما هي أنواع الربو ؟

يتم تقسيم الربو إلى أنواع حسب سبب وشدة الأعراض وهي:

ربو متقطع: هذا النوع من الربو يأتي ويذهب حتى يشعر الشخص أنه طبيعي بين نوبات الربو.


الربو المستمر: وهو وجود أعراض في معظم الأوقات يمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو معتدلة أو شديدة.

معايير تشخيص الإصابتك

الأعراض: تظهر أعراض الربو النموذجية، مثل السعال والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر، وتختلف بمرور الوقت وفي شدتها. 

الاختلاف الموثق في وظائف الرئة: يعاني الأشخاص المصابون بالربو من اختلافات في وظائف الرئة، مما يعني أن التنفس وقدرة الرئة يمكن أن تسوء استجابة لمحفزات محددة، مثل ممارسة الرياضة، وقد يقوم طبيبك بإجراء اختبارات وظائف الرئة عدة مرات للبحث عن الاختلافات في كيفية عمل رئتيك. 

فرط استجابة مجرى الهواء: تضيق الممرات الهوائية شديدة الاستجابة بشكل مفرط استجابة لمحفزات مختلفة، مثل ممارسة الرياضة أو الهواء البارد. تقيس اختبارات التحدي القصبي حساسية الشعب الهوائية أثناء عملية تشخيص الربو.

استبعاد التشخيصات البديلة: قبل تشخيص الربو، سيستبعد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الحالات الأخرى التي تسبب أعراضًا مشابهة، مثل قصور القلب، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو توسع القصبات.

الربو أنواع الربو تشخيص إصابتك بمرض الربو أعراض الربو أعراض الربو النموذجية تشخيص الربو

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

قائمة إجازات شهر مايو 2024 والعطلات المتبقية من السنة الجارية

أخبار فاتتك|المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وأسعار الدواجن اليوم الأربعاء

أعراض ومضاعفات مرض "الثلاسيميا" الوراثي

بالخطوات.. طريقة عمل كعكة شم النسيم

سر الإسهال بعد الأكل.. هذه هى الأسباب

طبيب يكشف أضرار الإفراط فى تناول الرنجة والفسيخ

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية المتبقية

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

سعر الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 9 /5 /2024

حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة