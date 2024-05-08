بعد شائعة إنفصال أصالة.. برج الثور الأقل حظًا في العلاقات

تصدر أسم النجمة أصالة تريند البحث عبر محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد حذف صور تجمعها مع زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، دون أي سبب واضح أومعلن، الأمر الذي جعل الجمهور يتكهن بأنها انفصلت عنه.

تحمل الفنانة أصالة، صفات برج الثور الذي يعد من أكثر الأبراج المحبة للحياة والعلاقات العائلية والأسرية، وبالرغم من الطاقة التي تحملها أنثى الثور إلا أنها أنهما الأقل حظًا في الزواج.

وتزامنًا مع تصدر النجمة أصالة من قبل متابعيها لمعرفة حقيقة إنفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، يرصد موقع “الدستور” كل ما تريد معرفته عن صفات أنثى الثور:

برج الثور الأقل حظًا في العلاقات

يتميز برج الثور بشخصيته القوية المتحكمة في العلاقات، فهو من الأبراج التي تعشق السفر والضحك، البساطة من أهم سماته ، يعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة، ومحب للطبيعة والمناظر الخلّابة.

بعد إشاعة إنفصال أصالة.. برج الثور الأقل حظًا في العلاقات

تتميز أنثى الثور بأنها من الشخصيات العاطفية، عاشقة للأجواء الرومانسية، فعلى الرغم من غموضها إلا أنها محبه لقصص الحب ، وتميل أيضًا إلى حب الفنون، لذا يعمل مُعظم مواليد الثور في مجال الموسيقى، والإخراج، والتمثيل والغناء.

بعد إشاعة إنفصال أصالة.. برج الثور الأقل حظًا في العلاقات

ويعتبر الثور من أكثر الأبراج تأثيرا فيمن حوله، دائما ما يشغل منصب القائد للمجموعة، نظرا لتميزه بصفات الحكمة والعقلانية في اتخاذ القرارات، وتتميز الأنثى بالمعافرة والطموح، والأمر الذي يساهم بشكل كبير في نجاحها عمليا واجتماعيا، نادرًا ما تصاب باليأس أو الإحباط.