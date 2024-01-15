أصالة تطرح برومو الجزء الثاني من ألبومها الجديد.. اعرف التفاصيل

طرحت الفنانة أصالة برومو الجزء الثاني والجديد من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وظهرت الفنانة أصالة في البرومو الذي يتضمن لقطات من فيديو كليب جديد تقدمه، وهى تقول: «صولا، في خزانتي صندوق»، وعلقت: «الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي لأيقونة الشرق أصالة قريبا».

تفاصيل البوم اصالة الجديد

ألبوم "لحقت نفسي"، يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.

https://www.instagram.com/reel/C2HOyUeNmeQ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e2849aa1-5bac-4b81-8186-334841d20726

الجدير ذكره أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرا أول 6 أغاني من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، ومنها أغنية الأخبار الحلوة، ورجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق ومارس أبريل ومانجا».