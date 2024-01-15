الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة تطرح برومو الجزء الثاني من ألبومها الجديد.. اعرف التفاصيل

اصالة
اصالة

طرحت الفنانة أصالة  برومو الجزء الثاني والجديد من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وظهرت الفنانة أصالة في البرومو الذي يتضمن لقطات من فيديو كليب جديد تقدمه، وهى تقول: «صولا، في خزانتي صندوق»، وعلقت: «الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي لأيقونة الشرق أصالة قريبا».

txt

خالد الصاوي مهدد بالخروج من منافسات أفلام موسم منتصف العام

txt

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله والحلقة الاخيرة

txt

هل هزم الحب تامر حسنى وانتصر لـ بسمة بوسيل؟.. السر فى "موحشتكيش"

txt

فى أولى بطولاتهما المطلقة.. العوضى ونور النبوى يتفوقان على نجل الزعيم

txt

مواعيد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني لـ"بينا ميعاد" على قناة DMC

txt

غدًا.. عرض "البطاطا وآية وأميرة" بنادى السينما المستقلة بالقاهرة

txt

فى فبراير المقبل.. مسرح ساقية الصاوى يستقبل حفلين لأم كلثوم

txt

قبل انطلاق أولى حلقاته.. تفاصيل الموسم الجديد لـ"مسلسل وبينا معاد"

txt

"الحريفة" يتصدر إيرادات شباك التذاكر

txt

الأربعاء.. أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" ضيوف منى الشاذلى

تفاصيل البوم اصالة الجديد

ألبوم "لحقت نفسي"،  يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.

https://www.instagram.com/reel/C2HOyUeNmeQ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e2849aa1-5bac-4b81-8186-334841d20726

الجدير ذكره أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرا أول 6 أغاني من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، ومنها أغنية الأخبار الحلوة، ورجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق ومارس أبريل ومانجا».

أصالة أبناء أصالة آخر أعمال أصالة الغنائية أزمة حفل أصالة أسباب تصدر أصالة للتريند

مواد متعلقة

خالد الصاوى مهدد بالخروج من منافسات أفلام موسم منتصف العام

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله والحلقة الاخيرة

هل هزم الحب تامر حسنى وانتصر لـ بسمة بوسيل؟.. السر فى "موحشتكيش"

فى أولى بطولاتهما المطلقة.. العوضى ونور النبوى يتفوقان على نجل الزعيم

مواعيد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني لـ"بينا ميعاد" على قناة DMC

غدًا.. عرض "البطاطا وآية وأميرة" بنادى السينما المستقلة بالقاهرة

فى فبراير المقبل.. مسرح ساقية الصاوى يستقبل حفلين لأم كلثوم

قبل انطلاق أولى حلقاته.. تفاصيل الموسم الجديد لـ"مسلسل وبينا معاد"

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟