الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحريفة" يتصدر إيرادات شباك التذاكر

الحريفة
الحريفة

تصدر فيلم "الحريفة" للمخرج رءوف السيد قائمة البوكس أوفيس المصري، نظرًا للارتفاع اليومي في إيرادات الفيلم منذ إصداره مؤخرًا.

وأعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 1,075,322 مليون جنيه، مما جعله يحتل المركز الأول في قائمة الترتيب. في ليلة الخميس، التي تعتبر الليلة الختامية للأسبوع والأكثر رواجًا جماهيريًا، حلّ فيلم "الحريفة" في المركز الأول. ويشهد اليوم الجمعة منافسة كبيرة بين "الحريفة" وكل من فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي الذي حل في المركز الثاني بإيراد بلغ 1,000,752 مليون جنيه، وفيلم "أبو نسب" للفنان محمد عادل إمام بإيراد يومي ليلة الخميس بلغ 802,661 ألف جنيه.

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تفاصيل فيلم الحريفة 

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز" و"تي فيجن"، ويشارك في بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوي، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".

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